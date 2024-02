Il compleanno di Senna: "Una cena per ricordarlo"

Nella capitale dei motori esiste un gruppo di appassionati che sono rimasti estasiati dalle imprese di Ayrton Senna e che ne hanno tenuto vivo il ricordo a distanza di trent’anni dalla sua scomparsa, avvenuta il primo maggio 1994 a Imola durante il Gran Premio, ideando una cena – ricordo nel giorno di nascita del campione brasiliano, il 21 marzo, presso il Ristorante il Tulipano, a Zola Predosa. Un evento motoristico – culinario finalizzato a devolvere in beneficenza il ricavato della serata alla fondazione Ayrton Senna per scopi umanitari.

Protagonisti di questa storia sono Alessandro Rasponi, presidente del Club Motori di Modena – Scuderia Modena Corse, Mauro Baldini e Pietro Ferrari, deus ex machina di Motori in Festa giornata in pista a Marzaglia in cui si coniuga la passione per i motori con l’aiuto ad associazioni locali impegnate nel sociale. Un evento singolare, un appuntamento tra amici e tifosi di un pilota ’unico’, come lo definì l’Ingegner Forghieri, in cui ricordare aneddoti ed imprese del campione brasiliano.

Alessandro Rasponi come è nata l’idea di questa cena – compleanno di Ayrton Senna e che scopo ha?

"Durante una chiacchierata con Mauro Baldini e Pietro Ferrari, appassionati e tifosi del campionissimo brasiliano, si è deciso di ricordalo con un sorriso nel giorno del suo compleanno realizzando una cena con ospiti che hanno frequentato l’ambiente sportivo dell’epoca e con chi l’ha mantenuto nel cuore. Si è pensato a come omaggiare Ayrton: dai tavoli con i nomi dei circuiti dove ha corso e vinto ai segnaposti con la mitica ’S’ di Senna, a gadget e caschi oltre che a modellini delle monoposto usate dal pilota brasiliano. Infine, anche la realizzazione di una locandina dell’evento da poter acquistare per fare beneficenza alla Fondazione Ayrton Senna, in Brasile, che si occupa del sostentamento e dell’istruzione di oltre mezzo milione di bambini. Un evento semplice, ma da vivere con grande passione e con uno scopo benefico, proprio come ha sempre fatto il campione brasiliano".

Cosa rappresenta oggi giorno Ayrton Senna?

"Ayrton rappresenta oggi un simbolo sia nello sport che nel sociale perché ha lasciato un segno profondo nel motorsport e fra la sua gente, aiutando il Brasile a riflettori spenti. Oltre alle vittorie ed i trionfi scritti nella storia dell’automobilismo che lo hanno reso immortale e metro di paragone per le nuove generazioni di piloti, nel sociale il campione brasiliano è vivo grazie alla fondazione che porta il suo nome, nata un anno dopo la sua morte, portata avanti dalla sorella Viviane a sostegno dell’istruzione dei tanti bambini che si trovano in difficoltà in Brasile. Senna ancora oggi è un simbolo legato al Brasile e viceversa. Ayrton ha rappresentato il Brasile su tutti i circuiti del mondo ed oggi rappresenta la speranza per il futuro per i bambini meno fortunati".

Fra gli ex colleghi ed amici di Ayrton chi sarà presente alla cena – compleanno?

"Tra gli invitati, oltre a diversi piloti che hanno corso all’epoca di Ayrton in Formula 1 e non solo, ci sarà Giancarlo Minardi, suo vero e grande amico con il quale ha condiviso tantissimi momenti importanti all’interno del mondo del motorsport".