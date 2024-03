Il Cp cala il poker contro il Sandrigo. È nei playoff con due turni d’anticipo

Il Cp Grosseto si regala i playoff con due giornate di anticipo battendo il Sandrigo (4-1 il finale). Il primo gol biancorosso arriva al 7’: al termine di una bella azione, Saavedra dalla destra De Oro che ben appostato batte con un tiro Bridge. Il raddoppio arriva da un grande assist di Paghi per Franchi che di prima intenzione infila la palla a mezz’altezza. Di gran fattura anche la terza segnatura firmata da Max Thiel sul secondo assist di serata di Saavedra. Achilli, che ha dovuto fare a meno di Mario Rodriguez (in Argentina per la nascita del figlio) approfitta del vantaggio per dare minuti importanti ai giovani Cabella e Cardella. A 4’37 dalla fine della prima frazione, Català in bello stile ferma in due tempi il rigore di Lazzarotto. Il Sandrigo si vede sbarrare la strada dal portiere spagnolo del Grosseto sulla punizione di prima di Brendolin. Saavedra sbaglia un contropiede veloce, mettendo fuori una conclusione volante. Sandrigo non molla. Al terzo tentativo, i veneti riescono a bucare Català con il rigore di Schiavo. Il Grosseto però ristabilisce immediatamente le distanze con un missile di Paghi dopo una bella fuga sulla destra. Il quarto gol dà nuovo vigore ai grossetani che vanno vicini alla quinta rete con Cardella e Saavedra. A 2’27 Matteo Cardella si vede negare dalla traversa la gioia del gol su punizione diretta. Alla fine è festa anche per Faelli che esordisce in A1.