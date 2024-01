Il CrL a un anno dalla scomparsa. L’eredità di Tavecchio: "Vicino alle società»

Il 28 gennaio del 2023 il mondo del calcio perdeva una figura emblematica come quella di Carlo Tavecchio. A un anno di distanza, il Comitato regionale Lombardia e il suo presidente Sergio Pedrazzini, che proprio dal dirigente di Erba ha preso le redini della governance calcistica della regione, hanno voluto dedicare un pensiero all’ex numero uno della Figc. "Non sembra possibile che sia passato già un anno. L’eredità che ci hai lasciato è un patrimonio che cerchiamo di portare avanti giorno dopo giorno per accrescere il valore del nostro movimento, quello per cui tu hai dato tantissimo, sia a livello sociale che sportivo. Anche dal punto più alto dell’istituzione calcistica hai sempre pensato alla tua terra, una chiamata per sapere come stava andando in Comitato la facevi sempre con entusiasmo. Quel nostro Comitato in cui poi sei tornato nel periodo forse più difficile della storia del calcio dilettantistico per dare ancora una mano fondamentale. Un anno è passato sì, ma ricordarti non porta tristezza, ma solo un sorriso di immensa gratitudine. La tua presenza, attraverso ciò che hai trasmesso, ci permette di ricordarti con il sorriso e con la consapevolezza di aver assorbito in noi dei valori importanti. La tua passione, il tuo essere dalla parte delle Società è parte integrante del nostro oggi. Se le cose che si fanno non si dimostrano sufficienti bisogna cambiare le regole, perché le Società vengono davanti a tutti. Questo è stato un tuo altro grande insegnamento. Ti vogliamo ricordare con affetto e continua stima ad un anno dalla tua scomparsa. Io, che ho avuto l’onore di poter proseguire il lavoro con questo tuo splendido Consiglio Direttivo, e tutti i membri che fanno parte della famiglia del Comitato Regionale Lombardia".

Ex numero uno del calcio italiano, carica che ricoprì dall’11 agosto 2014 al 20 novembre 2017, Tavecchio a inizio 2021 scelse di tornare a guidare la "sua" Lombardia, al vertice del Comitato Regionale come aveva già fatto fino al 1999.

Il.Ch.