Il CSI compie 80 anni. I ragazzi al centro di tutto

Realizzare progetti per promuovere lo sport, l’inclusione giovanile tramite esso e tutti i valori culturali sportivi e sociali. È questo l’obiettivo principale del protocollo d’intesa firmato tra Regione Lombardia e Centro Sportivo Italiano di Milano e approvato ieri dalla Giunta regionale. L’organo esecutivo della Regione ha stanziato un budget di 100.000 euro che verrà suddiviso in due macro-progetti differenti. Gran parte di questo fondo, circa 80.000 euro, verrà destinato alla realizzazione degli eventi di "Celebrazione degli 80 anni di servizio dello sport di base".

L’appuntamento principale sarà organizzato dal Csi per il prossimo 14 settembre: una giornata dedicata interamente all’attività sportiva in Piazza Duomo, dove saranno allestiti campi da calcetto, pallavolo, basket, piste di atletica e pareti di arrampicata. Tra gli altri eventi spicca anche la "Notte Rosa dello Sport", che si terrà a Cornaredo il 21 e il 22 giugno nel Centro Sportivo Sandro Pertini, casa del CSI da diverso tempo. "Questi 80 anni vogliamo dedicarli prima di tutto alle nostre società sportive. Sono realtà incredibili e meravigliose. Sono vere agenzie educative tenute in piedi da volontari instancabili. Realtà dove si vive uno sport di qualità, ma dove al contempo l’azione educativa continua a fare la differenza - ha spiegato il presidente del CSI Milano, Massimo Achini - Nel festeggiare i nostri 80 anni vogliamo costruire nelle radici il nostro futuro. Da un lato siamo sempre stati e vogliamo continuare ad essere al servizio della Chiesa ambrosiana; dall’altro vogliamo essere avamposto della società di oggi, affrontando a viso aperto la sfida di portare un pallone e la gioia di giocare a tutti, dappertutto. Lo sport in oratorio non rappresenta un nostalgico passato, ma una realtà decisiva per il presente e il futuro dello sport italiano".

Tornando al contributo regionale stanziato, i restanti 20.000 euro verranno utilizzati per le attività di "Csi per il Mondo 2024 – Volontariato sportivo internazionale" e nello specifico per pagare i corsi di formazione dei volontari, le spese di viaggio e l’acquisto di materiale sportivo destinato ai Paesi coinvolti. Il CSI infatti, dal 2011, porta avanti una serie di missioni legate alla diffusione dello sport e dell’inclusione tra i giovani di 11 paesi più disagiati del pianeta. "L’accordo con il Centro Sportivo Italiano Milano – ha commentato Lara Magoni, sottosegretaria allo Sport e Giovani – è fondamentale per la promozione della pratica sportiva. Si riconosce il contributo all’inclusione sociale che lo sport veicola. Regione Lombardia è orgogliosa di affiancare il Csi Milano con questo accordo per realizzare percorsi utili a promuovere i valori positivi dello sport. Lo facciamo coinvolgendo istituzioni ed eccellenze locali per fare rete e creare sinergie sempre più vicine alle esigenze dei nostri giovani".