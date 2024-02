Il Ct Scandicci si rinnova. Galli: "Che entusiasmo"

Circolo Tennis Scandicci fra passato, presente e futuro. La società riparte con forza ed entusiasmo per un 2024 ricco di iniziative sotto la guida del nuovo presidente Marco Galli, eletto all’unanimità. Galli è da sempre legato al sodalizio tennistico di Scandicci che frequenta, con vari ruoli, da circa 40 anni ed è personaggio con esperienza e professionalità. Il nuovo consiglio: Marco Galli presidente, Gianluca Drudi, Jacopo Lemmi, Franco Manetti, Davide Rigacci, Elena Galli, Massimo Longinotti (storica figura).

"Siamo un circolo formato da amici e con tennisti che frequentano la nostra struttura con entusiasmo e passione - afferma Marco Galli -. Fra gli obiettivi quello di rilanciare una sana competizione per migliorare l’aspetto agonistico. Nel passato abbiamo ottenuto grandi risultati a livello Federale grazie ai numerosi soci e sostenitori, insieme agli sponsor, con giocatori di qualità creati in casa. Rilanceremo eventi ricreativi, aggregativi e sportivi con una nuova programmazione che riguarda tornei sociali e tante altre iniziative".

Inoltre Galli tiene a precisare: "Fra i prossimi appuntamenti un trofeo con le vecchie racchette di legno e per San Valentino il torneo Innamorati della Racchetta che servono per dare forza allo spirito aggregativo, al divertimento e all’aspetto sociale. Poi faremo anche sul serio allestendo squadre di qualità in varie categorie e avremo la presenza di Fabio Bianchini, dirigente e tennista di valore e amico del circolo scandiccese".

Da ricordare gli illustri trascorsi del Ct Scandicci con alle spalle una eccellente tradizione. Nel 1989 Scandicci ha conquistato il titolo italiano di Serie C maschile con squadra composta da tutti ragazzi cresciuti nel Circolo: Damiano Fabbrucci, Alessandro e Graziano Ceccherelli, Mario Brogi, Marco Rossi, Marco Galli, con capitano Stefano Fabbri con gruppo legato da grande amicizia. Altro fiore all’occhiello del Ct Scandicci la presenza in serie A a squadre, disputata negli anni dal 2007 al 2009 nel femminile e dal 2010 al 2012 nel maschile, con un pubblico record di oltre 200 persone.

Fra i prossimi appuntamenti di spicco il Torneo Internazionale Open veterani a luglio. La società compirà 60 anni a settembre. Per le strutture in realizzazione 5 campi da Padel, alcuni coperti, senza togliere campi da tennis (in totale 8 campi fra cui 4 coperti e alcuni in sintetico) oltre alla palestra.

Francesco Querusti