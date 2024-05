Il derby è del Bsc. Il Bbc si deve inchinare

Il Bsc Grosseto vince le prime due gare contro il Bbc (2-1 venerdì sera, 15-10 ieri pomeriggio) dimostrando di essere nettamente più in palla. Ieri pomeriggio, dopo un sostanziale equilibrio nelle prime 5 riprese, il Bbc Grosseto è crollato per colpa di due "rilievi" imbarazzanti di Benelli e Taschini che hanno fatto segnare ben 11 punti ai biancorossi di Cappuccini, che si trovavano sotto nel punteggio per 4-5. Decisive le battute di Sellaroli, Giordani, Leonora, Mercuri, ma tutto il lineup ha messo insieme un big inning da 11 punti. Il Bbc ha rialzato la testa su Mega, ma ormai la sconfitta si era materializzata.

Grande equilibrio invece nella prima gara vinta dal Bsc 2-1. I ragazzi di Cappuccini sfruttano una partenza a freddo di Josè Gomez a e segna il primo punto sulla rimbalzante di Giordani. Per il Bbc Grosseto sono numerose le occasioni durante il match contro il partente avversario Remberto Barreto. Nella quarta ripresa il Bsc raddoppia grazie ad un doppio errore della difesa del Bbc: un tiro sbagliato di Vaglio e una mancata presa di Bruno, permettono l’arrivo a casa. Il Bbc (alla fine 8 valide) spreca tante occasioni battendo per ben tre volte in doppio gioco. Mortifero quello di Herrera al 6°. Al 7° il Bbc ci riprova: la volata di sacrificio di Tomsjansen (presa in tuffo di Sellaroli) evita lo shutout, ma con il punto del pari in terza base Chelli alza un pop verso il prima base che chiude il match.