Il Dojo sbanca Grosseto agli European Cadet col bronzo di Bersellini

Follonica (Grosseto) torna a essere il centro dell’Europa, per il judo, per la classe cadetti. Ben 485 gli atleti iscritti nell’European Cadet Cup e 27 le nazioni rappresentate, con un’Italia presente con 114 cadetti e 70 cadette. Tra questi anche Alice Bersellini, la giovane del Dojo Equipe fresca di podio al primo Gran Prix Nazionale e alla prova del nove nella nuova categoria di peso a livello internazionale. E Alice non delude e conquista uno splendido bronzo nella categoria fino a 52 chili.

Il cammino di Alice, in questa prova europea, comincia con una vittoria contro la svizzera Monney, poi subisce uno stop contro la francese Dye, in un incontro molto tirato e perso per una penalità. Nel girone di recupero Alice torna a essere una macchina e prima supera la connazionale sconfigge De Crescenzo, poi l’israeliana Koshnitzky, la svedese Cordova e infine, nell’incontro per il bronzo, ha la meglio sull’italiana Mariello.