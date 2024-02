Il Dojo vola con Bersellini. Sul podio anche Merola

E’ sempre Dojo Equipe all’edizione numero 29 del trofeo Alpe Adria, primo Grand Prix stagionale di judo, riservato alle classi cadetti e junior. Ci sono 715 cadetti e 410 junior, molti dei quali provenienti dalle vicine nazioni di Slovenia, Croazia e Austria, Per il Dojo Equipe ci sono, sul tatami, Alice Bersellini, Eric Merola, Nasar Moiseyenko, Spasonov Timofii e Mircea Cascaval.

Risultato top per la giovane Alice he torna a casa con un primo posto nella categoria Cadetti fino a 52 chili e un secondo posto nella categoria Junior fino a 52 chili. Podio per Eric Merola che conquista il terzo posto nella categoria Cadetti fino a 73 chili, risultato che gli consente di strappare il pass per accedere direttamente alla fase finale del campionato italiano Cadetti A1, saltando la fase regionale e la A2. Grazie anche agli altri risultati il Dojo Equipe chiude al tredicesimo posto la classifica per società, primo club dell’Emilia-Romagna.

Sempre a Lignano Sabbiadoro c’era il Team Ima San Mamolo del maestro Paolo Checchi. Esordio nella nuova categoria di peso e di età per Lucia Magli che chiude con un quinto posto, rallentata e ostacolata da un infortunio che la limita nelle ultime prove.

A Leini (Torino) il Grand Prix internazionale di Kata. Protagoniste assolute le campionesse italiane Laura Bugo e Barbara Bruni Cerchier. Laura e Barbara seguite dal maestro Cesare Amorosi conquistano il primo posto sia nella qualificazione che nella finale con le rivali trentine già battute in occasione degli ultimi campionati italiani.