Il dovere di riprovarci. Forte, tutto ancora in ballo

E’ cominciata all’insegna dell’equilibrio la finale scudetto 2024 fra il Posche Centre Forte dei Marmi, vincitore della regular season e i detentori del Trissino. Sulla pista vicentina la spuntano i padroni di casa ai rigori (6-5) al termine di una gara ricca, come nella migliore tradizione di questi sport, di colpi di scena e in cui gli episodi sono risultati determinanti quasi come i rigori che hanno deciso il risultato.

Mirco De Gerone, direttore sportivo rossoblu, che giudizio dare della vostra prova?

"Abbiamo disputato una partita di altissimo profilo finendo per perdere ai rigori contro una squadra fortissima. Eppure, come penso abbiano visto tutti, abbiamo condotto il gioco per gran parte della gara e se avessimo vinto non ci sarebbe stato niente da dire".

C’è stato un momento che poteva dare una svolta alla gara, prima dei rigori?

"Penso che il tiro diretto sbagliato, che avrebbe potuto farci andare sul 3-1 e mettere loro in ginocchio, abbia pesato. Poco dopo infatti i nostri avversari in breve tempo hanno capovolto il risultato costringendo noi a inseguire. E poi l’occasione per Galbas alla fine del secondo supplementare che, se sfruttata, ci avrebbe fatto vincere ed evitare i rigori".

Che partita dobbiamo aspettarci martedì?

"Adesso ne abbiamo due in casa e dobbiamo prima di tutto cercare di raddrizzare la serie. Abbiamo fatto vedere che, nonostante l’assenza di Ambrosio, ne abbiamo le capacità e sta a noi passare da una sconfitta immeritata a una vittoria".

Domani al Palaforte alle 18,30, orario decisamente insolito, che potrebbe non favorire un grande afflusso per motivi lavorativi e dovuto alla diretta su Rai Sport, si gioca gara due. La serie proseguirà sabato alle 20,45, sempre in Versilia. Eventuale gara quattro a Trissino martedì 4, mentre lo scudetto sarà assegnato, al massimo, in gara cinque che sarebbe di nuovo sulla pista di via Ferrucci a Forte dei Marmi sabato 8 giugno.

G.A.