Il duello a distanza per il secondo posto

La Pumas di Mirko Bertolucci vuole concludere il campionato in seconda posizione, un traguardo di assoluto valore per una formazione giovane che è riuscita a migliorare la terza piazza ottenuta un anno fa crescendo come gruppo e singoli. I rossoverdi chiuderanno il campionato con le due trasferte al sud contro Salerno (venerdì 17) e Matera (sabato 18). Dal canto suo il Forte dei Marmi di Molina, sconfitto all’andata per 4-1 e reduce dal successo interno con il Salerno, cercherà punti per tenere a distanza l’ultima posizione. Prima del derby con il Cgc dell’ultima giornata la Rotellistica di Alberto Orlandi vuole accomiatarsi dal proprio pubblico con una prova positiva, bissando la vittoria dell’andata (3-1) contro il Castiglione.

Domani a Sarzana il già promosso Cgc di Biancucci (nella foto) vuole onorare fino in fondo il campionato contro i liguri, sconfitti mercoledì 8-7, che nelle ultime giornate sono cresciuti pur restando al penultimo posto.

G.A.