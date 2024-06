Il Forte al primo match ball: "E vogliamo sfruttarlo"

Nel momento più difficile della serie di finali scudetto del campionato di hockey su pista, il Porsche Centre Forte dei Marmi, privo di due attaccanti del calibro di Gil e Ambrosio, ottiene la seconda vittoria stagionale in quattro giorni contro il Trissino con un 5-2 (punteggio più netto della serie) che non ammette repliche. I rossoblu di Alessandro Bertolucci potrebbero conquistare il proprio quinto scudetto già domani in gara quattro sulla pista veneta.

Riccardo Gnata, portiere e capitano di una squadra che ha infiammato le oltre 1000 persone del Palaforte, che Forte è stato?

"Noi avevamo due assenze importanti, ma questa difficoltà ci ha compattati e affiatati più che mai e chi era in tribuna lo ha visto. Onestamente non ci aspettavamo di ottenere un punteggio così ampio a nostro favore, ma penso proprio che lo abbiamo pienamente meritato. Siamo stati bravi a sfruttare subito le occasioni che abbiamo avuto, costringendo loro a scoprirsi e li abbiamo colpiti ancora".

Qual è stata la vostra arma vincente?

"A parte il grande sostegno del pubblico, credo che più di tutto abbia contato il grande sacrificio difensivo che tutti hanno fatto. Abbiamo preso tante pallinate per limitare le loro offensive, ma ne è valsa la pena. Abbiamo giocato da squadra e quando ci esprimiamo a questi livelli possiamo giocarcela con chiunque ovunque".

Quando hai capito che era fatta?

"L’hockey su pista è uno sport troppo imprevedibile per stare tranquilli contro certi avversari, anche con quattro reti di vantaggio. Diciamo che, visto come stavano andando le cose, a cinque minuti dalla fine ho avuto la sensazione, e qualcosa di più, che ormai era fatta e che avevamo compiuto davvero una bella impresa".

Il tricolore potrebbe arrivare già a Trissino?

"Intanto la vittoria ci ha dato tanto morale e ha messo loro con le spalle al muro: devono vincere per forza per arrivare a gara cinque. Sicuramente avremo davanti il miglior Trissino della stagione e noi, che riavremo Pedro, dovremo essere il migliore Forte dei Marmi dell’anno. Abbiamo il primo match point e vogliamo sfruttarlo".

Giulio Arnolieri