Il Forte brilla a Bassano. Cominciano bene i playoff

bassano

1

forte dei marmi

3

UBROKER BASSANO: Veludo (Bertuzzo), Amato, Sgaria G., Pozzato, Baggio, Silva I., Barbieri, De Paolo, Guimaraes. All.: Zonta.

CENTRO PORSCHE FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Galbas J., Cinquini E., Ambrosio, Ipinazar F., Torner, Compagno, Gil, Rossi F. All.: Bertolucci A.

Arbitri: Stallone di Bari e Brambilla di Agrate.

Marcatori: Rossi 12’42“; Amato 17’02“; Ambrosio 23’55“ del primo tempo. Galbas 25’00“ del secondo tempo.

Note: pubblico: 600 circa con rappresentanza di tifosi versiliesi. Espulso per 2’ Amato.

BASSANO (Vicenza) – Iniziano nel modo migliore i play off scudetto di hockey su pista del Porsche Centre Forte dei Marmi che vince (3-1, primo tempo 2-1) a Bassano e già sabato al Palaforte nella gara di ritorno potrebbe centrare l‘ingresso in semifinale senza passare da un’eventuale gara di spareggio da giocare, sempre a Forte dei Marmi, martedì prossimo. Ma è ancora troppo presto per fare questi calcoli.

Centro Porsche Forte dei Marmi che si presenta al completo ieri sera sulla pista di Bassano, mentre i padroni di casa sono privi di Scuccato. Discreta la cornice di pubblico nell‘enorme impianto veneto. Dopo qualche minuto di studio, con tiri dalla distanza, è la squadra di Bertolucci a farsi pericolosa in area con un paio di tiri di Ambrosio parati ai quali i padroni di casa replicano in contropiede. Al 12‘ Rossi, ben servito in area da Torner, porta in vantaggio i versiliesi che insistono alla ricerca del raddoppio, senza sorprendere Veludo. E‘ invece il Bassano a pareggiare con Amato che chiude in area un triangolo con Pozzato. Il Bassano chiude bene in difesa e i tiri da fuori di Torner (19‘) e Ipinazar (20‘) trovano ancora pronto Veludo che però nulla può al 23‘ sul rasoterra in girata dal limite di Ambrosio.

Inizio ripresa più spigoloso con i padroni di casa più aggressivi e gli ospiti che gestiscono a lungo bene il vantaggio. Un‘occasione per parte nei primi minuti (Silva 3‘, Torner 4‘) parate. Al 7‘ palo di Pozzato su ripartenza. Al 12‘ azione personale di Cinquini sventata da Veludo che si ripete al 14‘ su Ambrosio solo in area. Al 20‘ Gnata para su Silva e al 24‘ ci sono due mischie ininfluenti davanti alle due porte prima che, proprio allo scadere, Galbas insacchi il 3-1 finalizzando l‘assist di Torner. Giocata anche Lodi-Sarzana con vittoria dei lombardi ai supplementari per 4-3. Stasera Sandrigo (che ha sorprendentemente eliminato il Valdagno con il punteggio complessivo di 8-5: 2-3 e 6-2)-Trissino e Grosseto-Follonica.

In serie A2, dovrà essere rigiocata in una data ancora da definire, Cgc-Sarzana, sospesa a febbraio dopo che un dirigente ospite era stato colpito al volto da un giocatore del Cgc. Questa la decisione del giudice sportivo.

G.A.