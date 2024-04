Il Forte consolida la vetta. Archiviata la pratica Monza

forte dei marmi

5

Monza

2

FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Cinquini E., Galbas J., Ipinazar F., Torner, Ambrosio, Rossi F., Compagno, Gil. All.: Bertolucci A.

MONZA: Fongaro (Borgonovo), Bielsa, Galimberti, Gariboldi, Tamborindegui, Petrocchi, Uva, Gavioli G., Zucchetti. All.: Colamaria T.

Arbitri: Ferrari di Viareggio e Di Domenico di Reggio Emilia.

Marcatori: Galbas 4’54“; Rossi 11’56“; Ambrosio 17’16“ del primo tempo. Gil 1’15“; Ambrosio 4’11“; Tamborindegui 20’32“ e 23’55“ del secondo tempo.

Note: pubblico 400 circa con una ventina di tifosi ospiti. Espulso per 2’ Torner.

FORTE DEI MARMI – Il Forte dei Marmi batte per 5-2 (primo tempo 3-0) il Monza e si conferma capolista solitario della serie A1 a una giornata dal termine della regular season, indipendentemente dal risultato odierno del Trissino. Squadre al completo e partita che inizia con gli ospiti salvati al 2‘ da Bielsa che sulla linea respinge un tiro di Galbas. Quest‘ultimo, 2‘ dopo, porta in vantaggio i padroni di casa con un tiro da posizione angolata. Al 5‘ traversa di Gil e al 6‘ prima occasione per il Monza con Gnata che ferma il contropiede di Tamborindegui. All‘11‘ raddoppia Rossi che, in area, riprende un tiro di Galbas parato. Al 12‘ entra Ambrosio per battere un rigore che viene parato da Fongaro. Lo stesso Ambrosio colpisce il palo al 14‘ e al 17‘, riprendendo un tiro di Tamborindegui che aveva colpito il palo, segna il 3-0 e la sua 44ma rete in campionato. Al 18‘ Gnata ferma Bielsa solo in area, mentre al 20‘ viene espulso Torner, Gnata para il tiro diretto di Uva e i rossoblu gestiscono senza rischiare l‘inferiorità numerica.

La ripresa inizia con gol di Bielsa annullato per tocco di pattino e prosegue con le due reti del Forte che, in pratica, chiudono la gara: al 1‘ Gil finalizza in area l‘assist di Torner e al 4‘ Ambrosio chiude l‘azione iniziata da Gil con la propria rete numero 45. Prima della doppietta finale di Tamborindegui (20‘ e 23‘) con conclusioni in area, tantissime occasioni per la squadra di Bertolucci non sfruttate per imprecisione e parate dell‘estremo difensore ospite Fongaro e due pali dei brianzoli, di Zucchetti e Petrocchi. Negli ultimi 5‘ Taiti ha rilevato Gnata. L‘ultimo impegno di regular season è sabato prossimo a Grosseto.

G.A.