Il Forte dà l’assalto alla coppa Italia. Compito facile contro il Montebello

Il Porsche Centre Forte dei Marmi ospita questa sera al Palaforte con inizio alle 20,45 il Montebello nell’ultimo quarto di finale della coppa Italia di serie A1. Versiliesi favoriti sulla carta, ma che ancora ricordano la beffa nella passata edizione in cui furono sconfitti ed eliminati dal Lodi (2-0 al Palacastellotti) che poi avrebbe perso in finale il trofeo, conquistato dal Trissino. Il Montebello, reduce dalla vittoria a tavolino sul rinunciatario Vercelli, si è piazzato all’ottavo posto al termine del girone d’andata fornendo prove decisamente positive. Il tecnico Mauro Zini ha a disposizione un buon collettivo e può contare, oltre che su due ex importanti come Lombardi e Borgo, sugli argentini Carrion (portiere) Patricio Ipinazar (ex Cgc) e Vega e su elementi affidabili come Peripolli e Loguercio.

In campionato il Forte dei Marmi si è imposto per 5-1 sulla pista veneta (il ritorno è in programma domenica alle 18 al Palaforte), ma ciò non deve far pensare a una gara in discesa, anche perchè le sfide che si decidono in una sola serata (in caso di parità dopo i tempi regolamentari sono previsti i supplementari e, se necessario, i tiri di rigore) hanno spesso dinamiche diverse da quella di campionato. Passando ai padroni di casa, reduci dal successo di domenica pomeriggio a Giovinazzo, la coppa Italia è uno degli obiettivi primari della stagione e vincendo stasera Gnata e compagni avrebbero anche la possibilità, in quanto primi classificati nel girone d’andata, di sfruttare l’opzione per organizzare la fase finale del 23 e 24 marzo in casa. Una ragione in più per non commettere errori, far valere il fattore-campo e il ruolo di favoriti, senza però sottovalutare un avversario che potrebbe rivelarsi molto insidioso.

La vincente di stasera se la vedrà in semifinale con la vincente di Sarzana-Lodi, mentre l’altra semifinale sarà Trissino-Follonica (nei quarti Trissino-Grosseto 5-3 dopo i supplementari, Follonica-Valdagno 5-1).

G.A.