Il Forte passa al fotofinish. Avanti con cuore e grinta

CENTRO PORSCHE FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Cinquini E., Galbas J., Ipinazar F., Torner, Ambrosio, Rossi F., Compagno, Gil. All.: Bertolucci A.

UBROKER BASSANO: Veludo (Bertuzzo), Amato, Sgaria G., Pozzato, Baggio, Silva I., Barbieri, De Palo, Guimaraes. All.: Zonta.

Arbitri: Barbarisi di Salerno e Di Domenico di Reggio Emilia.

Marcatori: Guimaraes 1’55“; Galbas 21’47“ p.t. Pozzato 2’17“; Ambrosio 19’35“ s.t. Guimaraes 0,07“ p.t.s. Ipinazar 2’57“; Gil 4’49“ s.t.s.

Note: pubblico 600 circa con una ventina di tifosi ospiti. Espulsi per 2’ Guimaraes, Ipinazar, Rossi e Amato.

FORTE DEI MARMI – Con un gol di Gil a 11" dalla fine dei supplementari il Forte dei Marmi batte per 4-3 (p.t. 1-1; s.t. 2-2) un Bassano che mette in grossa difficoltà la squadra di Bertolucci, non lucida come in altre occasioni. Versiliesi al completo; vicentini privi, come è stato per quasi tutta la stagione, di Scuccato. Buona la risposta del pubblico di fede rossoblu. Inizio decisamente più tirato che in gara uno e ospiti avanti dopo 1’ grazie a una girata di Guimaraes in area. Il Forte dei Marmi reagisce costruendo numerose nitide occasioni da rete, sventate dal sempre ottimo Veludo. A 6’ salvataggio sulla linea su tiro di Galbas; all’8’ annullata rete a Guimaraes per pallina alta; un minuto dopo espulsi per reciproche scorrettezze Ipinazar e Guimaraes e al 10’ annullata rete ad Ambrosio ancora per pallina alta. Continuano gli attacchi dei padroni di casa che pareggiano al 21’ con Galbas ben servito da Compagno.

La ripresa si apre con l’1-2 di Pozzato dalla distanza (2’) e con il Forte che attacca ma, complice una difesa ospite molto decisa, non passa fino al 19’ quando Ambrosio fa centro dal limite. Al 23’ l’arbitro Di Domenico viene colpito da una borraccia schizzata dalla panchina rossoblu e crolla a tera, Gil viene espulso per 2’ e Gnata para il tiro diretto di Guimaraes. Subito dopo finisce fuori Amato e Veludo imita il collega parando.

Non succede nulla e si va ai supplementari. Dopo 7“ dall’inizio del primo, vantaggio di Guimaraes su tiro da fuori. Al 2’ del secondo tempo pareggia Ipinazar in area e a -11" capolavoro di Gil che insacca all’incrocio dopo uno spunto personale. Forte dei Mari in semifinale soffredp decisamente più del previsto.. Nell’altro quarto Sarzana-Lodi 5–3 ai rigori. Gara tre a Sarzana martedì 30. Oggi alle 18 si giocano gli altri due: Trissino-Sandrigo (gara uno 4-1) e Follonica-Grosseto (4-3).

G.A.