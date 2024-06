Il Forte rinuncia alla Champions League

Tre dolorose rinunce per l’Hc Forte dei Marmi legate al futuro ridotto impegno economico di Attilio Bindi. Con un proprio comunicato il sodalizio campione d’Italia ha ufficializzato la rinuncia a partecipare, per la stagione 2024/25 alla Champions League, alla serie A2 (confermata la squadra di serie B in quanto obbligatoria) e al campionato femminile. "Una decisione sofferta – riporta il comunicato – che ha messo la nostra società di fronte a una scelta difficile ma inevitabile, motivata anche dal cambio di formula deciso dalla World Skate Europe (…) che comporterà un ulteriore aggravio dei costi per le società partecipanti".

In effetti la prossima Champions League, nella quale i rossoblu, in quanto campioni d’Italia, sarebbero stati ammessi alla fase a gironi, prevede raggruppamenti di sei squadre invece di quattro come era stato fino a quest’anno. Ciò significherebbe ben cinque trasferte estere con un esborso di migliaia di euro che poche formazioni non iberiche in questa congiuntura possono permettersi. Paradossalmente, le spese per le trasferte sarebbero tali da rendere impossibili quegli ingaggi che potrebbero permettere di insidiare l’assoluto predominio dell’hockey portoghese. Per questo pare che anche Lodi, Follonica e Sarzana non si iscriveranno. La rinuncia alla Champions League non avrà conseguenze disciplinari per la società del presidente Tosi tranne quella di non poter partecipare a nessuna competizione europea.

Per quanto riguarda la non iscrizione alla A2, i vertici dirigenziali del Forte dei Marmi precisano che "... è stata presa anche per necessità tecniche, visto che per la prossima stagione molti giocatori adesso in forza alla squadra di A2, entreranno a far parte della prima squadra". Rammarico anche per la mancata iscrizione della formazione femminile che proprio quest’anno aveva partecipato per la prima volta alle finali scudetto. In ambito femminile si spera che un’altra società versiliese possa mantenere in vita una squadra senior femminile visto il crescente numero di atlete che militano nelle formazioni giovanili.

Tornando all’Hc Forte dei Marmi, il primo, confermato, appuntamento della prossima stagione sarà a ottobre per la Supercoppa italiana contro il Follonica (andata al Capannino, ritorno al Palaforte).

Giulio Arnolieri