Il Forte vede la finale. Con il Lodi l’ultimo passo

Stasera al Palaforte con inizio alle 20,45 si gioca la terza semifinale scudetto fra il Porsche Centre Forte dei Marmi e il Lodi. Se i rossoblu centreranno la terza vittoria, dopo il 2-1 di sabato scorso a Lodi e il 3-1 di martedì sulla propria pista, si qualificheranno per la finale scudetto. La storia dei play off dice che raramente la formazione che ha perso i primi due confronti riesce a ribaltare la serie, ma tutte le statistiche hanno eccezioni e sta a Gnata e compagni puntare a rispettare un pronostico che li vedeva favoriti alla vigilia e che, dopo le due vittorie ottenute, li vede ormai davvero a un passo da quest’altro importante, anche se parziale, traguardo. I lombardi, anche se giocando alla pari, hanno perso tutti gli scontri diretti in questa stagione e quindi, con ormai più niente da perdere, cercheranno per cogliere il primo successo e riportare la sfida sulla propria pista (si giocherebbe martedì 14).

Dal canto loro i versiliesi sanno che perdere stasera modificherebbe notevolmente l’inerzia della sfida perchè i rivali sarebbero rilanciati anche psicologicamente e galvanizzati dal poter pareggiare i conti in casa. Certamente il Forte dei Marmi visto martedì, in quella che è stata la migliore prestazione dei play off fino ad ora, appare difficile da battere, ma la peculiarità dei play off è quella di divertirsi, partita dopo partita, a smentire le certezze emerse pochi giorni prima. Logica quindi la prudenza dello staff rossoblu e la necessità di mantenere la massima concentrazione. Un’ultima osservazione riguarda il proseguo dei play off. Chiudere in tre partite proseguendo quindi il percorso netto iniziato contro il Bassano nei quarti, permetterebbe a Bertolucci di avere più tempo per recuperare energie ed eventuali acciaccati. Il che, al termine di una stagione decisamente defatigante, non è cosa di poco conto. Come e più di martedì il Palaforte sarà pressochè esaurito e anche i sostenitori da Lodi, complice la serata prefestiva, dovrebbero essere più numerosi.

In contemporanea stasera si gioca anche gara tre a Trissino con i campioni d’Italia in carica che, dopo i successi di gara 1 (4-3) e 2 (7-1) contro il Follonica possono raggiungere la finale.

G.A.