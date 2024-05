Il gruppo fa la differenza. Ottimo terzo posto nel rugby a sette

Gli sport di squadra sono per tradizione, uno dei punti di forza del Cus di UniMore, e proprio dalla squadra di pallavolo maschile ci si aspettava la riconferma dopo il doppio tricolore delle ultime due stagioni, ma la squadra di Coach Parisi, e Coach Iaia si è dovuta arrende nei quarti di finale al forte Cus Bologna, portando a casa comunque un risultato positivo. Un po’ meglio è andata alle ragazze della squadra femminile, che peraltro si è a sua volta dovuta arrendere al fortissimo Cus Bologna femminile, imbottito di giocatrici di A2: la sconfitta però, per Bozzoli e compagne, è arrivata solo al termine di una finalissima molto combattuta, e dopo che UniMoRe aveva superato in semifinale l’accreditato Cus Parma, con un combattutissimo 3-2. Nella finalissima UniMoRe è partita benissimo, vincendo il primo set, ed andando nel secondo sul 22/20, prima di subire la rimonta delle bolognesi, che con mestiere ed esperienza, hanno saputo girare la partita a proprio favore, per il 3-1 finale. Altre medaglie negli sport di squadra nel Rugby a sette (foto), dove UniMoRe si è presentata con una bella squadra, comprendente giocatori partecipanti al campionato di seria A Elite con ValoRugby e Colorno, oltre a giocatori di Modena Rugby, e nel Basket maschile, dove la squadra modenese porta a casa una storica medaglia di bronzo, battendo 80-70 il Cus Pisa, trascinata dai 37 punti di Otis Reale. Rocambolesco il successo nel rugby che vale il terzo posto nella finalina sul Cus Bologna, battuto con una meta in pieno recupero che valeva il pareggio, successivamente trasformata per la vittoria. Nel basket maschile. Nel calcio a 5, e nel calcio ad undici, la UniMore disputa due ottimi tornei, con il calcio a cinque all’esordio assoluto ai Nazionali, e quella ad undici che esce solo ai rigori.

Riccardo Cavazzoni