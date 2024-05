Il Karate Arezzo cala il tris sul tatami. Due ori e un argento per sognare. La grande sfida alle fasi nazionali

di Andrea Lorentini

Ancora risultati di prestigio e spessore per l’Accademia Karate . Tre atleti dell’associazione aretina sono andati a medaglia conquistando la qualificazione alla finali nazionali Esordienti Kumite (combattimento a contatto controllato) in programma l’1 e 2 giugno al Pala Pellicone di Ostia Lido. Nella fase regionale, che si è svolta a Certaldo, a brillare sbaragliando la concorrenza sono stati, in particolare, Samuele Nicchi che si è aggiudicato l’oro nella categoria -68 kg maschile, Giulia Marinelli che ha trionfato nella categoria -68kg femminile. A completare il tris di medaglie ci ha pensato Bianca Moretti che ha conquistato un ottimo argento nella categoria -56 kg. La competizione era sotto l’egida della Fijlkam, la federazione olimpica.

"I nostri tre ragazzi sono stati bravissimi – racconta il maestro e responsabile tecnico Enzo Bertocci – i loro risultati sono la conferma che il lavoro paga". L’attività dell’Accademia Karate sta volgendo al termine per questa stagione sportiva, ma ancora ci sono alcuni appuntamenti molto importanti. "Per quanto concerne la parte agonistica siamo focalizzati sugli allenamenti in preparazione della finali nazionali – prosegue Bertocci – e poi concluderemo l’anno con l’esame per l’assegnazione delle cinture agli allievi dell’Accademia. Dai più piccoli di 5 anni, fino ai più grandi di 18".

I corsi e le attività riprenderanno dopo la pausa estiva. "A settembre organizzeremo un open day così rivolto a tutti bambini, adolescenti e loro famiglie per far conoscere la nostra realtà. Come dico sempre lo sport è la terza agenzia educativa dei nostri giovani. E il karate in questo trasmette molta disciplina".