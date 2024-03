Il Lerici Sport affonda il Livorno. E consolida il ruolo di vice capolista

Buone notizie per il Lerici Sport, che si conferma in ottima forma e nella terza di ritorno batte nuovamente il Livorno Aquatics, formazione in netta crescita nelle ultime gare del campionato di serie B maschile, bissando il successo di misura dell’andata con una vera e propria goleada: alla Mori, allo scadere il tabellone indica 20-7 per i Coccodrilli, con cinque giocatori a referto con marcatura multipla: Iaci 2 gol, Echenique 4, Gatti 2, Avvenente 5, Dainese 6. Sempre in avanti, il team del presidente Sammartano, chiude la pratica già nei primi due tempi (11-2 a metà gara) contro i labronici. E il calendario sorride ai padroni di casa, con la sconfitta in contemporanea di altre formazioni della zona play off: Aragno e Locatelli. "Una partita buona – commenta nel post gara coach Andrea Sellaroli - serve sempre portar rispetto all’avversario quando i punteggi sono così alti, anche perché arrivavano da una serie di partite positive fra cui quella contro Civitavecchia. Se si legge il risultato, si può pensare che sia stato facile, ma in realtà loro probabilmente hanno risentito anche di quello che è successo sabato scorso contro Rapallo, con risse e provvedimenti disciplinari, e dall’altra noi abbiamo fatto una partita concentrata e volenterosa per tutti e quattro i tempi. Proprio questo è ciò su cui stiamo lavorando anche per il futuro e questo è con certezza un buon segnale".

Lerici Sport 20

Livorno Aquatics 7

Lerici Sport: Di Donna, Vangi, Iaci 2, Telara 1, Sisti, Echenique 4, Virdis, Casagrande, Italiani, Gatti 2, Avvenente 5, Dainese 6, Enea, Pietra. Allenatore: Sellaroli.

Parziali: 4-1, 7-1, 4-2, 5-3.

Arbitro: Federico Capobianco.

Prossimo incontro in trasferta alla piscina Lago Figoi di Genova contro i padroni di casa del San Giorgio Wp, sabato 23 alle 16.30.

Gli altri incontri della terza di ritorno del girone 2 di serie B maschile di pallanuoto: Rapallo Nuoto-San Giorgio Wp 12-4, Lib. Rn Perugia-Gs Aragno 9-7, Nc-Civitavecchia Pn Tolentino 14-3, Osimo Pirates Wp-Us L. Locatelli 7-5.

Classifica: Nc Civitavecchia 34 punti, Lerici Sport 26, Osimo Pirates Wp 22, Gs Aragno 21, Us L. Locatelli 18, Livorno Aquatics, Lib. Rn Perugia e San Giorgio Wp 9, Pn Tolentino 0.

Chiara Tenca