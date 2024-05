Il lutto. Si è spento Giorgio Ariani: "A lungo pilastro dell’atletica»

È mancato ad 88 anni Giorgio Ariani, per decenni uno dei pilastri dell’atletica modenese. Lo ricordiamo nelle molteplici vesti di tecnico (corsa ad ostacoli), amministratore pubblico, consigliere federale. È stato presidente regionale Fidal EmiliaRomagna dal 1981 al 1988; assessore agli affari generali, decentramento e sport con il sindaco Mario del Monte; storico e carismatico presidente della Fratellanza fino al 2004. Al mondo dell’atletica non aveva mai fatto mancare il suo entusiasmo e la sua determinazione, a volte anche un po’ ruvida. Rivoluzionò il settore tecnico della Fidal regionale, imponendo sessioni di formazione, promuovendo i raduni estivi, primaverili, invernali, inventandosi meeting e campionati anche sulla costa romagnola, precorrendo i tempi per quella che ora è la preparazione atletica; dal 2004 si è poi ritirato dagli incarichi. Alberto Morini, attuale presidente regionale Fidal, che lo conobbe quando era atleta, lo ricorda così: "Se oggi, non senza ragioni, c’è una avanguardia culturale, un primato organizzativo dell’atletica dell’Emilia Romagna, una dedizione alla formazione, agli studi, all’aggiornamento è perché allora si crearono quelle premesse. In larga parte lo dobbiamo a lui...".

"L’obiettivo è un Federazione strettamente collegata con le realtà decentrate dirigenziali, in stretto rapporto con le società": sono passaggi di incredibile attualità tratti dall’editoriale che Giorgio vergò per il n.1, Anno 1, dicembre 1987 di Sprint, la rivista del Comitato Regionale, ultima sua creatura. Ieri il Comune di Modena ha ricordato Airani, sottolineando anche i suoi quindici anni da consigliere comunale.

g.m.