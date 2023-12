Il mondiale parla francese. A Fiscaglia festa transalpina

Con la disputa della seconda prova, sabato si è chiuso il 2° Campionato del Mondo Feeder Master organizzato dalla sezione Fipsas di Ferrara in collaborazione con il Comune di Fiscaglia e la Federazione Nazionale sul campo di gara del Navigabile a Fiscaglia.

Ottimo il lavoro fatto dall’organizzazione sotto tutti i punti di vista, ed infatti alla cerimonia finale i complimenti di tutte le rappresentative nazionali sono andati al Comune di Fiscaglia con in testa il sindaco Fabio Tosi e alla sezione Fipsas di Ferrara, capitanata da Paolo Gamberoni.

E’ andato tutto per il meglio tranne che per il risultato sportivo, infatti nel salone dell’Auser di Massafiscaglia è risuonata la ’Marsigliese’ a livello di nazioni e ’God Save the Queen’ per il secondo posto davanti agli azzurri.

Per quel che concerne la classifica individuale, gli azzurri hanno purtroppo chiuso ai piedi del podio per nazioni ed hanno ottenuto il bronzo individuale. La seconda giornata di gare è stata sferzata da un forte vento trasversale al campo di gara, che ha ovviamente reso non facile l’azione di pesca, buona comunque la pescosità.

La classifica finale del 2° Campionato del Mondo Feeder Master assegna il titolo alla Francia con 22 penalità, argento all’Inghilterra con 30 penalità, bronzo alla Germania con 36 penalità, Italia quarta con 36 penalità, a seguire Portogallo 42, Austria 45, Ungheria 48, Repubblica Ceca 59, Irlanda 59, Spagna 69. La classifica individuale laurea Campione del Mondo Simon Fry dell’Inghilterra, argento per Elie Monatlik della Francia e terzo il nostro Domenico Nizzoli.

