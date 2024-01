Il pari allontana l’Europa. Forte, il dovere di provarci

Sta un po’ stretto al Porsche Centre Forte dei Marmi il pareggio (3-3) conquistato sulla pista del Liceo di La Coruna. Un risultato che, con 6 punti ancora a disposizione, lascia ancora qualche possibilità di accedere ai quarti, anche se il pareggio fra Barcelos e Barcellona ha aiutato i portoghesi. Alessandro Bertolucci, allenatore rossoblu, parla anche di campionato e coppa Italia.

Alessandro, che partita è stata?

"Abbiamo fatto una grande prestazione su una pista complicata e contro un avversario che gioca a questi livelli da tanto tempo. La nostra è stata una prova di sostanza in cui abbiamo creato tanto e che, specialmente nel secondo tempo, meritavamo di vincere, anche se, onestamente, nel primo loro avevano fatto qualcosa più di noi. Siamo ancora in corsa per la qualificazione".

Prossimo impegno di campionato, cosa temi della trasferta a Giovinazzo?

"Domenica sarà un’altra battaglia. Arriveremo a Giovinazzo dopo aver percorso praticamente quasi tutta l’Europa. Sarà difficile, ma vogliamo vincere, anche se non è facile preparare bene le partite con impegni ravvicinati e viaggi lunghi".

Infine, per modo di dire, un’altra coppa?

"Giovedì 1 febbraio saremo finalmente in casa per il quarto di finale di coppa Italia contro il Montebello. Inutile dire che vogliamo vincere per centrare il primo, parziale, obiettivo stagionale, la qualificazione alla final four di coppa Italia".

Risultati della quarta giornata di Champions League. Gruppo A: Barcelos-Barcellona 1-1, Liceo-Forte 3-3. B: Reus-Benfica 3-6, Calafell-Sporting 2-2. C: Porto-Lleida 4-2, Tomar-Trissino 2-2. D: Oliveirense-Lodi 3-4, St Omer-Valongo 5-2.

Classifiche. Girone A: Barcellona 10, Barcelos 7, Forte 4, Liceo 1. B: Benfica 9, Sporting 8, Calafell 5, Reus 0. C: Porto 9, Trissino 7, Tomar 5, Lleida 1. D: Oliveirense 9, St Omer 6, Valongo e Lodi 4.

La Champions League dei rossoblu torna giovedì 8 febbraio con la trasferta di Barcellona. Chiusura casalinga il 29 contro il Barcelos in una partita che potrebbe ancora decidere il passaggio del turno.

G.A.