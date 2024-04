Il pari non rallenta la Rari. Bogliasco resta a distanza

NETAFIM BOGLIASCO

10

RARI NANTES

10

BOGLIASCO: Prian, Broggi Mazzetti 1, Alberti, Mugnaini 2, Blanchard 2, Vavassori 1, Gavazzi, Oliveri, Boero 1, Brambilla Di Civesio 2, Bottaro, Canepa 1, Poggi, Taramasco. All. Guidaldi.

R.R. FLORENTIA: Cicali, Generini, Stocco 1, C. Di Fulvio 1, De Mey 2, Calamai, Turchini 1, Cardoni, Chemeri, Benvenuti 1, Sordini 4, A. Di Fulvio, Gioia, Mancini. All. Merli.

Arbitri: Iacovelli - Campora.

Parziali: 3-3, 2-2, 4-2, 1-3.

Note - Sup. num.: Bogliasco 5/11 + 2 rigori; Florentia 5/11. Espulsi Boero (B), Benvenuti (F) e Di Fulvio (F) nel quarto tempo per comportamento scorretto. Gavazzi (B) sbaglia un rigore nel quarto tempo.

BOGLIASCO - Un pari in trasferta che non rallenta la corsa della Rari Nantes Florentia, solitaria al comando del girone nord della A/2, e spegne definitivamente i sogni di rimonta del Bogliasco, secondo in classifica a -8 dai biancorossi quando mancano solo tre partite alla conclusione della regular season. È stata una partita vivace, brillante e a tratti nervosa fra due squadre che fin dall’inizio sono risultate le migliori del girone e che non hanno riservato grandi sorprese essendo andate a pari passo nei primi due parziali, finiti entrambi in parità; i liguri hanno prevalso nel terzo ma nell’ultimo il Settebello biancorosso si è affidato all’orgoglio per pareggiare mantenendo così l’imbattibilità che dura dall’inizio del campionato. Nella Rari ha svettato ancora una volta su tutti Stefano Sordini, capocannoniere della squadra, autore di quattro reti, due delle quali in superiorità numerica, bene anche De Mey, con due; ottima e sicura, come sempre, la prestazione del portiere Cicali.

La prossima partita è in programma sabato prossimo alla piscina Nannini di Bellariva contro il Circolo nautico Marina di Carrara già battuto all’andata per 10-4.

f.m.