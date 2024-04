Il piazzamento. Lorenzo Sanesi vola sul kart. Secondo posto alla "Rok Cup»

Un secondo posto colto in provincia di Brescia, nell’ambito di una kermesse alla quale hanno preso parte cinquantotto giovanissimi kartisti provenienti da tutta Italia. Questo il piazzamento fatto registrare da Lorenzo Sanesi, al termine della prima gara della "Rok Cup" di kart, svoltasi nei giorni scorsi sul tracciato del "Franciacorta Karting Truck". Il giovanissimo agonista pratese ha gareggiato nella categoria "RokJ" e ha sfiorato la vittoria finale a coronamento di una prestazione di livello, dopo essere partito dalla pole position per aver fatto registrare il miglior tempo in classifica. L’obiettivo per lui resta quello di correre per lottare per i vertici e proseguire nel suo percorso di crescita tecnica, seguendo la tradizione di famiglia. Ettore infatti è figlio d’arte: il padre (nonché il suo primo sostenitore) è Lorenzo Sanesi, vincitore di tre campionati toscani. Un motivo in più per continuare a dare il 110%.