Il pilota di Montemurlo. Dalla Porta domani in Portogallo: "Entusiasta: prima volta a Estoril»

Circa due settimane fa, a Misano, salì sul gradino più alto del podio tornando a vincere una gara a quasi un quinquennio dall’ultima volta. E domani alle 17 ci riproverà: Lorenzo Dalla Porta correrà nuovamente sotto le insegne del GV Racing, nel Junior GP World Championship, nella classe "Stock". Il pilota di Montemurlo sarà di scena in Portogallo, su un tracciato per lui nuovo. Ed è inutile dire che partirà con i favori del pronostico, anche alla luce delle ultime uscite più che positive: dopo la vittoria nella precedente sfida del campionato e il secondo posto nella Dunlop Cup di Vallelunga, non può non puntare a ripetersi. Ed è lo stesso Dalla Porta ad uscire alla scoperto, pur senza sbilanciarsi. "Sono felice di questa opportunità – ha commentato il diretto interessato - non ho mai gareggiato a Estoril e sono curioso di vedere cosa possiamo fare su questo circuito, l’ambizione è alta e faremo del nostro meglio".

Giovanni Fiorentino