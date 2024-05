Il Pontedera del futuro. I granata ripartono da... 9

Non solo per l’allenatore, che sicuramente è quello più importante (si attende la risposta di Enrico Barilari, ex Sestri Levante). In questi giorni il Pontedera, nello specifico il direttore sportivo Moreno Zocchi, che mercoledì era a vedere il play off Perugia-Carrarese, inizierà i casting anche per la scelta calciatori che andranno a comporre l’organico per la stagione 2024-25. Si parte da uno zoccolo di 9 elementi ancora vincolati al club granata (fino a giugno 2025) tra i 29 utilizzati in questo campionato dall’allenatore Massimiliano Canzi. Sei di loro sono under e lo saranno anche per il prossimo torneo. Si tratta dei difensori Mattia Pretato (2002) e Matteo Guidi (2003), che però nelle ultime due partite (Carrara e Pescara) ha agito a centrocampo, del centrocampista Michele Ambrosini (2003) e degli attaccanti Simone Ianesi (2002), Gabriele Selleri (2003) e Andrea Salvadori (2005). Gli altri tre sono già o diventeranno over, e sono i centrocampisti Gabriele Perretta (2000), sempre più bandiera granata, e Cristian Cerretti (2001) e l’attaccante Luca Paudice (2001) che a gennaio è passato in prestito al Renate. Il fatto che questi nove calciatori siano sotto contratto non significa che automaticamente facciano parte del nuovo Pontedera, perché qualcuno, soprattutto tra gli under, potrebbe essere oggetto di cessione. Come ad esempio Guidi (per il quale già nel mercato invernale si era mosso il Cittadella, Serie B) o Ianesi, autore di 6 reti (e 4 legni...).

Nove sono anche i giocatori che rientreranno alle loro società di appartenenza dopo l’anno di prestito. Sono i portieri Luca Lewis (2001) al Cesena e Giuseppe Ciocci (2002) al Pescara, il difensore Gabriele Calvani (2004) al Genoa, i centrocampisti Lorenzo Gagliardi (2004) al Genoa, Samuele Angori (2003) all’Empoli, Alessandro Lombardi (2000) al Rimini, Lorenzo Peli (2000) all’Atalanta, Lorenzo Ignacchiti (2004) all’Empoli e l’attaccante Isaias Delpupo (2003) al Cagliari. Anche in questo caso tuttavia non è escluso che qualcuno a luglio possa tornare di nuovo a vestire la maglia granata, com’è stato ad esempio per Ianesi, poi messo sotto contratto, nell’estate scorsa. E poi ci sono i calciatori in scadenza, con i quali discutere un eventuale prolungamento. Sono 8 e, tranne che per il centrocampista Federico Marrone (2004), sono tutti over. Sono i portieri Giuseppe Stancampiano (1987) e Niccolò Vivoli (2001, quindi non più over dalla prossima stagione), i difensori Marcos Espeche (1985) e Riccardo Martinelli (1991), i centrocampisti Alessandro Provenzano (1991) e Giacomo Benedetti (1999) e l’attaccante Simone Andrea Ganz (1993). Per arrivare ai 29 elementi utilizzati nel campionato 2023-24 vanno aggiunti i tre che hanno rescisso il contratto a gennaio per accasarsi ad altri club: Daniele Fossati (2003) ceduto al Sestri Levante, Giovanni Catanese (1993) voluto ad Arezzo dall’ex direttore granata Paolo Giovannini ora però a Livorno, e Francesco Nicastro (1991) che domenica dovrà battere la Recanatese per non retrocedere nei dilettanti.