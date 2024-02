Il premio "Barbaricina". Una classica a S. Rossore

Appuntamento di spessore questo pomeriggio a San Rossore con il premio "Barbaricina". Sono sette le corse in programma con inizio alle 14, si corre in pista grande. Nel 28° premio "Barbaricina", handicap principale per i 4 anni e oltre sui 1.750 metri – TQQ, non si può non partire da Win The Best, sempre protagonista in questo tipo di prove. Celtico Arcano e Ramadas hanno forma in crescita ma sono ancora delle sorprese. Sebah il Guerriero e Stop and Think possono dire la loro sulle ali di una forma super e anche Exertive è reduce da un’affermazione. La grossa sorpresa potrebbe essere Uragano.

Il premio Renzo Guidotti, condizionata per i 3 anni sui 1.600 metri, potrebbe dare già qualche anticipazione sui protagonisti del prossimo Premio Pisa. Endo Botti schiera tre suoi allievi e non è facile scegliere. Mr Darcy, portacolori di Max Allegri, è il più esperto ma Caiddu è in crescita e ha vinto all’ultima uscita e Muratone ha esordito impressionando. Blu Note, piazzato nel Criterium di Pisa e Touch Me Again (al rientro) non partono battuti. The Broker è un altro che può dire la sua.

Il premio Studio Dimensione Impresa, handicap per i 4 anni e oltre sui 2.400 metri – TRIS, vede al via alcuni specialisti della distanza classica nel miglio e mezzo. Baballi sembra avere tutte le condizioni a suo favore e cercherà di sfruttarle al meglio. Dopodopo è un altro che ama la distanza e viene da un’affermazione sulla pista (battendo proprio Baballi). Il Ginodellecacce, probabile animatore della contesa, Estoril (in grande forma) e Ancalena punteranno almeno al marcatore. Sonniende è un outsider di lusso.

Tanti anche gli eventi extra-corse. Il "Club Italiano Cane delle Alpi Apuane" presenta questa nuova razza in sfilata e con dimostrazioni pratiche. Per il decimo Palio Ippico dei Comuni: ingresso al prezzo speciale ad un Euro per i residenti dei comuni della Provincia di Pisa. E ancora Uno zucchero filato per ogni bambino mascherato e ippolandia: gioco motorio e laboratorio grafico organizzati da Koalaludo. Inoltre battesimo della sella con i Pony di Planet Horse.