Il ’prof’ si veste d’azzurro. E’ un sogno che si Corona

La bella notizia è arriva in classe mentre, dopo una notte trascorsa in autostrada di ritorno a Giovinazzo dove ha giocato e vinto la gara del campionato di A1, il professore Simone Corona stava svolgendo lezione all’istituto superiore ’Parentucelli Arzelà’ di Sarzana. Il ’profe’ è stato convocato in Nazionale e parteciperà alla 69ª Coppa delle Nazioni di Montreaux (Svizzera), in programma dal 27 al 31 marzo 2024. Una anteprima del Campionato del Mondo che si terrà a settembre a Novara, per il portiere sarzanese si tratta del ritorno in azzurro dopo la precedente (e unica) chiamata dal 2019 quando venne convocato dal tecnico Mariotti. Adesso alla guida della nazionale c’è Alessandro Bertolucci che conosce benissimo Simone avendolo allenato a Sarzana così come il collega portiere Sgaria avuto a Trissino. "La nazionale è un sogno – spiega Corona - e in questo caso un premio al rendimento dell’Hockey Sarzana. Stiamo facendo bene e questo ha aiutato nella scelta. Sono strafelice di questa opportunità e mi fa un certo effetto a 31 anni essere il più anziano della squadra. Stiamo facendo bene e c’è grande entusiamo, anche a Giovinazzo abbiamo dimostrato grande determinazione contro una squadra che sta lottando per venir fuori dalla brutta posizione di classifica". Il tecnico azzurro Alessandro Bertolucci, che guida anche il Forte dei Marmi, ha convocato i portieri: Simone Corona (Hockey Sarzana); Bruno Sgaria (Trissino). Esterni: Giulio Cocco (Trissino); Davide Gavioli (Trissino); Alberto Pozzato (Bassano); Morgan Antonioni (Amatori Lodi); Alessandro Faccin (Amatori Lodi); Davide Banini (Follonica); Francesco Compagno (Forte dei Marmi); Alessandro Verona (Sporting Lisbona). Alla Coppa delle Nazioni oltre all’Italia anche Spagna, Portogallo, Argentina, Francia, Svizzera, Angola ed il Montreux HC, padrone di casa.

m.m.