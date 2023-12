IL RICONOSCIMENTO. Paratriathlon, Roberto Ripani premiato a livello nazionale

Chi veramente trema è la concorrenza quando gareggia lui, Roberto Ripani. L’atleta maceratese è appena stato insignito dalla Federazione italiana triathlon del premio per il gran terzo posto ottenuto a livello nazionale nel circuito Italian Paratriathlon Series risultato per la squadra, il Centro Nuoto Macerata Fior di Grano, ma ovviamente ancor più per lui. Così bello che il presidente federale Riccardo Giubilei lo ha pure elogiato inviandogli una lettera personale. Ripani ha conquistato il terzo posto assoluto e quindi il riconoscimento della Fitri in virtù della partecipazione costante agli Sprint in tutta Italia, ottenendo sempre ottimi piazzamenti e distinguendosi anche per la positività.

Apice il primo posto nella staffetta duathlon di Tirrenia lo scorso ottobre. Un tesserato che è motivo di orgoglio per il Centro Nuoto Macerata, affascinato dalla forza e dall’entusiasmo di Ripani. L’atleta è molto conosciuto a apprezzato infatti anche per come sensibilizza sul tema della malattia del Parkinson, dimostrando come lo sport e il triathlon possano essere veicoli di positività per affrontare le molteplici sfide della vita. Seguitissimi sono anche i canali social legati alla sua campagna "T.&N.T." (Tremo & Non Temo").

Andrea Scoppa