Il Roller si prende il derby. Correggio cede nel finale

BDL CORREGGIO

0

ROLLER SCANDIANO

3

BDL MINIMOTOR CORREGGIO: Salines, Menendez, Righi, Caroli, Casari; Amatulli, Giannotti, M. Pedroni, Holban, F. Pedroni. All. Granell.

ROLLER SCANDIANO: Raveggi, Barbieri, Roca, Cinquini, Fontanesi; Deinite, N. Busani, R. Busani, Ganassi, Vecchi. All. Cupisti. Arbitro: D’Alessandro di Viareggio.

Reti: pt 16’44’’ Deinite; st N. Busani 21’44’’, 23’35’’ Cinquini.

Il Roller Scandiano legittima il primo posto nella classifica del campionato di Serie A2, andando a vincere il derby a Correggio per 3 a 0, al termine comunque di una gara combattuta e ancora sull’1 a 0 a meno di 4 minuti dal fischio finale. Partita corretta, con le due squadre che hanno cercato di controllare molto gli avversari, chiudendo esauste la contesa. Nel primo tempo, Scandiano in gol con Deinite che finalizza un’invenzione di Roca. Poi azioni da una parte e dall’altra, con i portieri Salines e Raveggi in grande spolvero. Alla fine la panchina del Roller ha il sopravvento e il successo è meritato.

Serie B. Minimotor Correggio-Sasco Scandianese 7-3 con reti locali di Holban (2), Gabbi (2), M. Pedroni (2) più Giannotti; per gli ospiti, Vivi, Pozzi e Rinaldi. Italia Under 17. Giorgia Teli, portiere correggese, ha vinto in Svizzera con le azzurrine il torneo internazionale Euro Girls.