Il sogno De Akker: battere ancora Trieste e volare in Europa La De Akker si prepara per il primo match-point in semifinale playoff di pallanuoto A1 contro Trieste. Coach Mistrangelo sottolinea l'importanza di giocare senza pressioni. In A2 donne, la Rari Nantes va alla bella contro la Lazio dopo la sconfitta in gara-due.