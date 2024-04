Il Sub Prato brilla a Jesi: Bianchi vince l’oro. Bene anche Di Martino, Costanza e Gaggii

Medaglie e piazzamenti di prestigio colti in due differenti competizioni di apnea. Momento positivo per il team apnea del Sub Prato, alla luce degli ultimi risultati fatti conseguire. Partendo ad esempio dalla ventesima edizione del "Trofeo Monsub Memorial Luigi Ceppi" di Jesi, che ha visto salire sul gradino più alto del podio Mirko Bianchi nella seconda classe "attrezzi". Medaglia d’argento per Marcella Di Martino nella seconda categoria con attrezzi, mentre Caterina Costanza e Lorenzo Gaggii hanno agguantato una medaglia di bronzo rispettivamente nella prima categoria con attrezzi e nella classe "elite" con attrezzi bipinna. Prestazioni che hanno garantito peraltro al sodalizio pratese il quinto posto generale nella competizione. A pochi giorni di distanza dalla trasferta marchigiana, il gruppo si è spostato in Liguria per cimentarsi nella quinta edizione del "Trofeo Sestri Levante". Ottenendo anche in questo caso riscontri positivi, iniziando dall’argento di Gaggii. E l’attenzione va già al prossimo impegno: i sub pratesi torneranno a gareggiare il 12 maggio a Castiglione del Lago, in Umbria, e l’obiettivo sarà confermarsi competitivi in tutte le categorie.

G. F.