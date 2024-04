Il tecnico. "Una delle prestazioni peggiori. Non abbiamo mai reagito ai gol»

"Oggi ho visto un brutto Prato, uno dei peggiori da quando sono arrivato in panchina. Non siamo stati brillanti come sempre, contro una buona squadra come la Victor San Marino. E’ stato un Prato che non mi è piaciuto". Non è soddisfatto il tecnico biancazzurro Maurizio Ridolfi dopo la brutta sconfitta per 2-0 incassata dai suoi ragazzi nell’ultima partita della stagione giocata al Lungobisenzio.

"L’approccio durante la settimana era stato corretto, volevamo regalare un’ultima vittoria ai nostri tifosi. Ho provato alcuni ragazzi che meritavano una possibilità, non si può puntare il dito su di loro al debutto. Succede a tutti di sbagliare. C’è un’altra partita per dare spazio a tutti e poi valuteremo il da farsi insieme a Sciannamè per il futuro. La Victor San Marino aveva sicuramente più motivazioni di noi, ma la scorsa partita a Lentigione abbiamo giocato alla pari e assai meglio. Oggi (ieri, ndr) non c’è stata reazione dopo il gol, abbiamo creato poco". Il finale, però, è meno amaro: "Va riconosciuto a questi ragazzi tutto quello che hanno fatto dal 16 gennaio fino ad ora. Ci siamo salvati nel miglior modo possibile, a 5 giornate dalla fine – conclude Ridolfi –. Ma oggi siamo stati irriconoscibili. Vediamo nella prossima settimana come andranno gli allenamenti, la situazione degli infortunati. Non accetto di finire così una stagione che è stata positiva".

L.M.