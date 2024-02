Il Tennis Club Faenza ripescato. Sarà in serie B2 femminile. Più spazio per Fabbri e Mamini

Il Tennis Club Faenza è stato ripescato in serie B2 femminile: una decisione che ha cancellato la retrocessione dello scorso campionato. La società manfreda tornerà dunque ad avere nei campionati nazionali sia la principale squadra femminile che quella maschile, neopromossa in Serie B2. A loro si aggiunge la squadra femminile di serie C regionale. "Nel settore maschile abbiamo fatto un investimento per mantenere e consolidare la squadra in serie B, allo scopo di garantire delle opportunità future ai nostri under 14, che stanno crescendo molto bene, e che in prospettiva potranno fare esperienza in un livello superiore al loro – spiega il direttore sportivo Marcello Sportelli –. In quello femminile invece la possibilità di avere una squadra in Serie B2 e una in Serie C ci consente di far crescere le nostre giovani più interessanti. In B2 le promettenti Sandy Mamini e Aurora Fabbri (foto) potranno avere spazio accanto alle esperte Alessia Ercolino e Veronica Valgimigli, beneficiando della possibilità di giocare ad un livello importante. Stessa cosa per la squadra di serie C, che sarà composta da altre quattro ragazzine: Chiara Bartoli, Sofia Regina, Matilde Greco ed Emma Lanzoni"

In Serie B2 femminile il Tennis Club Faenza è stato inserito nel girone con Virtus Tennis Bologna, Tc Finale Ligure (Savona), Tc Santa Maria Ligure, Tc President Montechiarugolo (Parma), Ct Reggio Emilia e Ct Marino Casalboni Santarcangelo (Rimini). In Serie B2 maschile la squadra faentina è stata inserita nel girone con JC Next Gen Marina di Pietrasanta (Lucca), Cus Genova, Club La Meridiana Formigine (Modena), Circolo del Castellazzo Parma, Tennis Villa Carpena Forlì e Tc Pavia. La prima fase inizierà il 28 aprile.