Il tennis dei vecchi tempi . Tornano le racchette in legno

Come una volta. Quando la palla rimbalzava sulle corde di budello, oppure si “steccava” nel vero senso della parola, colpendo il legno. Quando il tennis era fatto di tanta tecnica e un po’ meno potenza. Da un’idea del maestro Giancarlo Coffari è nato il “Tennis in Bianco e Legno” che quest’anno vivrà la sua seconda edizione. Presentata ieri a Cervia, la manifestazione si terrà nelle serate che vanno dal 22 al 25 agosto nella stessa località adriatica, presso i due campi del Centro Tennis di Cervia sul Lungomare D’Annunzio. E si giocherà completamente vestiti di bianco, come a metà del secolo scorso – sull’erba di Wimbledon anche ora, a dire il vero – e con le racchette di legno, usate sino all’inizio degli anni Ottanta. Lo scorso anno i proventi della manifestazione – erano 30 le coppie al via – sono andati in beneficenza all’Associazione Insieme per le Saline, saline cervesi devastate dall’alluvione. In questa seconda edizione sono annunciate più coppie che verranno divise in gironi senza eliminazione diretta.

"L’idea è nata per divertimento tra amici – racconta il maestro Giancarlo Coffari – giocare a tennis come una volta, in tutto e per tutto. Poi ci è sembrato interessante creare una manifestazione per fare anche del bene". Madrine d’eccezione, e sicuramente protagoniste in campo in questo revival del tennis di una volta, Raffaella Reggi e Sandra Cecchini, colonne del tennis femminile degli anni Ottanta e grandi protagoniste della scena internazionale. "Ci hanno dipinto sempre come grandi rivali – scherza Sandra Cecchini – in verità ci siamo sempre rispettate tanto. Anzi, ora siamo praticamente vicine di casa. Io sono cervese e lei si è trasferita da Faenza e la vedo praticamente tutti i giorni".

