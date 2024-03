Il torneo. Coppa Karate a Tolentino. Ben 500 atleti in gara

Coppa di karate Città di Tolentino, 500 gli atleti in azione arrivati dalle Marche e non solo. Grande successo per il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli. L’appuntamento sportivo, giunto alla quattordicesima edizione, è andato in scena al palazzetto dello sport di Tolentino, organizzato dal direttore tecnico del Dojo Kyu Shin Karate M° Fabrizio Tarulli, in collaborazione con il comitato Csen provinciale. Nel palazzetto dello sport, messo a disposizione dall’amministrazione comunale e dalla società che lo gestisce, davanti a tanto pubblico, si sono presentate molte società sportive provenienti dalle Marche ma anche dalle regioni limitrofe, come Umbria e Abruzzo. Circa 500 gli atleti che hanno effettuato oltre 700 prove nelle varie specialità, battendo il record di iscritti.

Tra le 25 società partecipanti, il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli ha schierato sul tatami 56 atleti, che hanno ottenuto ottimi risultati nelle varie categorie, contribuendo alla conquista del primo posto assoluto nella classifica di società. Al secondo posto è arrivata la Asd Hagakure Karate del M° Rossano Rubiconti e M° Giovanni Maurizi, mentre al terzo posto si è piazzata la Asd Dynamic Sporting Club del M° Roberto Carota. Grande soddisfazione da parte del direttore tecnico Tarulli, del presidente del comitato Csen Macerata M° Giuseppe Lambertucci e di tutto lo staff per la perfetta riuscita dell’iniziativa Erano presenti alla manifestazione sportiva anche diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale. Dopo questo successo, gli atleti del Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli sono pronti a partecipare alla Coppa Nazionale di Karate Csen, che si svolgerà il 20 e 21 aprile prossimi a Fidenza, in provincia di Parma.