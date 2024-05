Il Triathlon Grosseto del presidente Casini si fa onore all’Ironman 70.3 di Valencia

La stagione 2024 inizia alla grande per il Triathlon Grosseto. Tre atleti del sodalizio grossetano, infatti, hanno partecipato alla sfida dell’Ironman 70.3 di Valencia, una delle più impegnative competizioni della specialità, riportando risultati soddisfacenti nelle tre distinte frazioni: la sfida inizia con 1.9 km di nuoto, seguiti da 90 km di ciclismo e infine 21 km di corsa. Il presidente Riccardo Casini, nonostante le non perfette condizioni fisiche, ha chiuso la gara con il tempo di 5 ore e 24 minuti. Brillante la prova del coach della squadra, Michelangelo Biondi che ha "chiuso" in 4 ore e 54. Superlativa è stata la prestazione dell’atleta professionista Fabia Maramotti che, dopo il nuoto e la corsa, ha ceduto un po’ nella corsa finale per problemi di stomaco. Nonostante tutto la Maramotti ha fatto registrare il tempo 4 ore e 45 minuti conquistando il 28esimo posto su ben 370 atlete rosa.