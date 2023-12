Il tricolore di Matalucci. La Raffa parla fiorentino

Sono stati assegnati a Sesto Fiorentino i titoli italiani di Bocce specialità Raffa per le categorie B-C maschili e B femminile, organizzati da Federbocce Toscana e da Bocciofila Sestese, col patrocinio di Regione, Città Metropolitana e Comune. Gli atletie giunti in Toscana da tutta Italia sono stati 456, oltre a 100 arbitri, numerosi tecnici, dirigenti e sostenitori che hanno animato i 17 impianti sportivi di 15 comuni della regione. Al Bocciodromo di Sesto Fiorentino si sono svolte le sfide decisive.

Nella categoria B i titoli individuali sono andati all’emiliana Carmen Torricelli della Formiginese nel femminile e al fiorentino Fabio Matalucci della Bocciofila Il 45 di San Bartolo a Cintoia nel maschile, che hanno sconfitto rispettivamente la maceratese Francesca Cannella (XXIV Maggio) e Gabriele Quattrociocchi (Orsaletti Castelliri). Matalucci ha giocato una manifestazione strepitosa, sbarazzandosi di tutti gli avversari affrontati, fino alla tiratissima finale in cui dopo un’altalena di emozioni e di grandi giocate ha sconfitto il giovane laziale facendo esplodere di gioia il numeroso pubblico.

La coppia campione d’Italia è quella composta da Roberto Basoni e Roberto Cacciatori (Jolly Verona), secondo posto per Francesco Lisotta e Davide Palazzini (Lucrezia Pesaro). La terna vincente è quella bolognese dell’Italia Nuova: Gabriele Alvisi, Davide Lorenzini e Daniel Paco che ha sconfitto dopo una lunga ed emozionante sfida quella di Cerbara composta da Paolo Bevignani, Stefano Puletti e Fabiano Savini. Nella cat. C il titolo individuale è andato a Massimiliano Magliani (Loreto), prevalendo l’abruzzese Luciano Di Giuseppe (La Pineta Aquila). Ad aggiudicarsi il titolo di coppia cat. C sono stati i calabresi Franco Papa e Kristian Piscitelli (Città di Crotone) battendo Antimo Tacchini e Cristian Tacchini (Mandellese). La terna vincitrice è stata quella veneta della Bocciofila Ai Tre Mulini (Padova) Guglielmo Bonetti, Agostino Di Lullo e Arone Michieletto che hanno battuto i lombardi Francesco Bignamini, Renzo Passerini , Ernestino Visigalli (Codognese).

F. Que.