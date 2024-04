Il Trofeo AS Premana

La tredicesima edizione del Trofeo AS Premana di corsa in montagna disputato sulle montagne con partenza nella zona industriale di Lavinol ha assegnato i punti validi per la seconda tappa della Coppa Lombardia di corsa in montagna e come prova d’apertura del campionato regionale di società per Cadetti e Ragazzi. Gare che hanno mostrato un livello di assoluto equilibrio, con sei differenti società a imporsi in sei prove. L’AS Premana padrona di casa ha trionfato nella categoria Allievi sui 4240 metri grazie a Francesco Gianola che ha preceduto Pietro Ruga (Sport Project) e Filippo Bertazzini (Pol. Albosaggia). A livello under 18 femminile Caterina Ciacci (CS Cortenova) si è imposta sulla distanza di 3 chilometri davanti ad Ilaria Artusi (Bracco) e Crystal Medina (Sport Project), mentre le categorie Cadetti hanno premiato sui 3 chilometri Davide Songini (GS Valgerola Ciapparelli) su Alex Vavassori (GP Valchiavenna) e Gabriele Vanini (Pol. Albosaggia), mentre la prova femminile sui 2 km ha regalato il successo alla campionessa regionale studentesca di cross Dafne Iacono (Atl. Rebo Gussago), abile a precedere Susanna Romegialli (CSI Morbegno) e Caterina Vavassori (GP Valchiavenna).

Scendendo alla categoria under 14, Giuseppe Tirinzoni (GP Talamona) ha regolato fra i Ragazzi Dario Dentella (Atl. Valle Brembana) e a Tommaso Biscotti Folini (Pol. Albosaggia) sulla distanza dei 1130 metri, fra le donne Martina Picceni (AS Lanzada) si è messa alle spalle Veronica Rossini (AG Media Sport) e Sofia Fragonara (Atl. Alta Valtellina). Per quanto riguarda la classifica assoluta, le vittorie sono andate a Tommaso Colombini (Pol. Albosaggia) davanti al premanese Paolo Gianola e a Debora Benedetti del Team Pasturo.

Il prossimo appuntamento del circuito è fissato per domenica 21 aprile, in occasione del Campionato Regionale individuale Cadetti/e e Allievi/e in Val Brembilla (Bg) a cura dell’Atletica Valle Brembana.

Silvio De Sanctis