Il trofeo Gilberto Moschini. Bocce, le coppie Paolucci-Girolimini e Natali-Garofolo protagoniste a Villa Potenza

È stata una manifestazione di alto livello tecnico e con un buon numero di partecipanti quella ospitata alla Bocciofila Helvia Recina di Villa Potenza. Era infatti in programma il Trofeo Gilberto Moschini, gara per formazioni di coppia divisa nella competizione d’élite per soli atleti di categoria A e in quella per atleti di categorie Bcd. Agli ordini del direttore di gara Giulio Zampetti si sono sfidate 34 formazioni nella gara A e ben 186 in quella riservata alla categoria BCD.

Nella gara A il successo è andato a Davide Paolucci-Silvano Girolimini (Castelfidardo) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-6 su Leonardo Stacchiotti-Luca Sabbatini (Montesanto). Terzo posto per Boris Cassarino-Marco Traini (Morrovalle), sconfitti in semifinale 12-7 da Paolucci-Girolimini. Quarti Salvatore Ferragina-Andrea Cerusico (Fontenera), battuti in semifinale 12-5 da Stacchiotti-Sabbatini.

Nella gara per categorie BCD sul primo gradino del podio sono saliti Silvano Natali-Mirko Garofolo (Montesanto) che in finale hanno avuto la meglio su Ernesto Coloccioni-Giuliano Rossetti (Cingoli) con il punteggio di 12-11. Al terzo posto si sono classificati Mirco Ripa-Massimo Petrini (Città Di Fermo), battuti in semifinale 12-5 da Natali-Garofolo. Quarti Tommaso Moneta-Elvio Pelati (XXIV Maggio Macerata), sconfitti in semifinale 12-2 da Coloccioni-Rossetti.