Il week end del Tennistavolo Valdarno

Arezzo, 31 marzo 2025 – Il Tennistavolo Valdarno ha ottenuto una vittoria e due sconfitte nel corso del weekend del 29 e 30 marzo. La squadra di C2 ha dominato in casa, sconfiggendo il Tennistavolo Sestese per 5 a 0, con un contributo di Francesco Bagnolesi e due punti ciascuno per William Deventi e Francesco Martinino. Grazie a questa vittoria, la squadra si consolida in una solida posizione di metà classifica con solo una giornata al termine del campionato. La formazione di D2 ha subito una sconfitta di stretta misura, 4 a 3, contro il team della Sestese, nonostante i due punti di Alessandro Chellini e uno di Emanuele Chiosi. Nonostante la sconfitta, il team guidato da Vivaldo Nannoni mantiene il secondo posto in classifica. Infine, la D3 ha incassato un'altra sconfitta, 6 a 1, a Sesto Fiorentino, sebbene si segnali un punto luminoso: l'esordiente Claudio Zamponi ha ottenuto la sua prima vittoria ufficiale.

Il 5 e 6 aprile, il Tennistavolo Valdarno organizzerà un torneo "Open" presso il Palazzetto Comunale di San Giovanni Valdarno, un evento aperto ad atleti da tutte le regioni d'Italia. Con il patrocinio del Comune di Valdarno, il torneo inizierà sabato alle 9:00 con il Singolare Over 4000, proseguendo dalle 14:30 con il Singolare Over 1500. La giornata di domenica vedrà in campo i giocatori più forti con i singolari Over 50 al mattino e Over 600 al pomeriggio. Tutte le categorie prevederanno gironi iniziali all'italiana con quattro pongisti per girone, seguiti da incontri ad eliminazione diretta. L'ingresso all'evento è libero e rappresenta un'opportunità imperdibile per appassionati e curiosi di assistere da vicino a uno sport sempre più popolare anche alle nostre latitudini.