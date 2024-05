Il weekend dei super golfisti. Marco De Rossi si aggiudica la Coppa Mr. T & Mr. F. a Monza

Sabato scorso la Coppa Mr. T & Mr. F., tradizionale appuntamento del calendario del golf Milano, ha aperto il fine settimana agonistico in Brianza. Il percorso immerso nel Parco della Villa Reale si è presentato in ottime condizioni e i giocatori hanno realizzato ottimi punteggi. Marco De Rossi ha vinto con 70 colpi. In prima categoria Federico Salvetti ha preceduto Filippo Poncini ed Edoardo Zucca. In seconda Francesca Cesari ha vinto l’avvincente testa a testa con Maria Vittoria Calvi. In terza categoria vittoria per Giovanni Strano. Al Golf Camuzzago domenica Matteo Rindone ha vinto l’Ake Cup by American Express. Maurizio Stera, Lorenzo Crippa, Roberta Gallo e Giulia Russo si sono imposti nelle categorie nette. Al Golf Villa Paradiso 120 giocatori hanno preso parte al CTC System Golf Tournament. Ha vinto Matteo Brioschi con 76 colpi. Armando Sartori, Renzo Balconi e Giancarlo Malighetti si sono imposti nelle categorie nette.

