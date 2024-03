Imola Roller da applausi: per Militerno e Poggi il pass per i nazionali

Sempre all’avanguardia l’Imola Roller, affiliata alla Polisportiva Tozzona, che si è ben comportata nello scorso fine settimana. A Lugo di Romagna si sono disputati i campionati regionali, organizzati dalla Federazione, per le categorie Cadetti e Jeunesse, dove l’Imola Roller ha ben figurato. Nella prima, terzo posto per Maria Ada Militerno e, nella seconda, quarta posizione per Beatrice Poggi. Entrambe hanno ottenuto il diritto a partecipare ai campionati nazionali di Federazione. In concomitanza a Sant’Agata Bolognese si sono disputati i campionati regionali organizzati Uisp in cui Giulia Furnari si è classificata 16ª, Giulia Costantino 17esima, Abril Gomez Villa 19ª e Alessia Mirandola 25ª.