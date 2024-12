Impianti sportivi. Riapre la Polisportiva . Capalbio Scalo

Riapre la Polisportiva Capalbio Scalo. Torna parzialmente a disposizione dei cittadini l’impianto sportivo della frazione capalbiese. Mentre continuano le operazioni di riqualificazione, finanziate dall’associazione Sporting club Capalbio, riapre parzialmente la Polisportiva Capalbio Scalo. "Dopo cinque anni di inattività della struttura – commenta Federico Bordo, assessore con delega all’Associazionismo e al Bilancio del Comune di Capalbio – stiamo restituendo alla collettività un bene comune completamente riqualificato, in regola con le normative vigenti per gli impianti sportivi, a costo zero per l’amministrazione e con le tariffe regolate dalla convenzione sottoscritta con l’associazione promotrice del progetto di finanza".

Attualmente i cittadini, capalbiesi e non, potranno usufruire gratuitamente dei due campi da tennis e di padel, oltre che iscriversi ai corsi che cominceranno a partire dal nuovo anno. "Siamo felicissimi – dichiara Raffaele Fusini, direttore sportivo della struttura e maestro di padel e tennis – di poter offrire nuovamente la possibilità di praticare sport nel territorio. Oltre a ringraziare l’associazione Sporting club Capalbio, l’Amministrazione comunale e la direttrice tecnica della scuola di tennis Alessia Bianchi, colgo l’occasione per invitare le persone a iscriversi ai nostri corsi, rivolgendomi sia agli adulti che ai più piccoli".

Le operazioni di rinnovamento, che prevedono un finanziamento di oltre 400mila euro grazie al progetto di finanza, continueranno anche nei prossimi mesi, al fine di realizzare i campi di pickleball, quello polivalente di tennis e calcio e il bar-ristorante. Per maggiori informazioni e iscriversi ai corsi di tennis e di padel è possibile scrivere all’indirizzo [email protected] oppure chiamare il numero 3514351402.