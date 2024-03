Importanti risultati. La Sbr3 grande protagonista ai Regionali di Sesto Fiorentino

La squadra di triathlon della Sbr3 di Grosseto ha fatto il pieno di successi a Firenze. Continua a gonfie vele la stagione di triathlon 2024 che ha coinvolto gli atleti grossetani della società maremmana. A Sesto Fiorentino si è tenuta una importante gara valida come titolo regionale nelle varie categorie giovanili in una prova di duathlon (corsa, bici, corsa) valida anche come Coppa Toscana 2024. Mattatori della giornata sono stati Caio Valerio Baldo e Lavinia Alberti, rispettivamente primo e seconda nelle categorie Minicuccioli e Cuccioli insieme a Leonardo Moretti secondo in quella Minicuccioli. Tra i più piccoli, terzo e quarto posto sempre gli atleti Sbr3 Davide Attianese e Matteo Peri, mentre tra le piccole ottimi i piazzamenti di Dezianna Pietrini Constantina e di Nora Cordeddu. Più che convincenti le prove di Gabriele Castello e Umberto Vasellini insieme a quelle di Sole Favole Bossini, Vittoria Vasellini, Deborah Pietrini, Matteo Capecchi e Daniele Nappa. Tra i più grandi, hanno brillato Matteo Santilli, terzo nella categoria YA con Tommas Tanini, Riccardo Seripa e Simone Calvano subito ai piedi del podio e soprattutto Adriano Micheli, secondo YB con Tommaso Saccocci e Matteo Calvano quarto e quinto rispettivamente. Unica nota amara la caduta di Gabriele Nappa. La squadra grossetana ha impressionato anche per i numeri portati nel capoluogo toscano: 23 atleti (squadra piú numerosa) per un progetto in trend raddoppiato rispetto al 2023 grazie all’impegno negli allenamenti allo stadio ed in piscina ed alla partnership di Atletica Grosseto e Virtus Buonconvento. Soddisfatto anche lo sponsor tecnico BassiBike. Ora per il team dei tecnici Colosi e Bonari il focus è sui prossimi appuntamenti di stagione e sull’organizzazione degli eventi che come ogni anno porteranno a Grosseto il triathlon nazionale in programma l’11 ed il 12 maggio. E a breve un evento in collaborazione con la scuola primaria Sant’Anna per avvicinare i più piccoli al triathlon.