Impresa del Cp Grosseto. Follonica ko, si va alla bella

HOCKEY SERIE A 1

E’ un super Cp Grosseto quello che batte il Follonica (2-1) in una gara che rimarrà nella storia dell’hockey per la bellezza e la forza che la squadra biancorossa ha messo in pista al Capannino. Match che si infiamma dopo appena 40“: Davide Banini da fuori beffa Català mettendo la pallina al "sette". Poi il Grosseto esce fuori e mette sovente in difficoltà la squadra del Golfo grazie ad una difesa attenta e a un gioco d’attacco ben orchestrato. Ed è proprio sulla fine de primo tempo che i biancorossi sfiorano il pari con Saavedra (palo) su tiro deviato su assist di Paghi. "Paratissima" di Barozzi su Cardella lanciato a rete e ancora il capitano biancorosso che viene stoppato da Barozzi che compie un miracolo su un "testa testa" che pareva mortifero. Il blu a Thiel (discutibile) manda sul dischetto Banini ma Català lo ipnotizza. Secondo tempo arrembante del Grosseto che pareggia con un eurogol di Saavedra al volo su assist di Franchi. Una rete che galvanizza i biancorossi: Barozzi salva ancora due volte su Saavedra lanciato a rete e anche su Paghi e Rodriguez. Il Grosseto preme e il Follonica sbatte spesso sui difensori biancorossi, schierati ottimamente a zona. Ma E’ Franchi, con un’incursione delle sue a far secco Barozzi. Il Follonica ci prova ma quella biancorossa è la rete che vale la "bella", in programma mercoledì 1 maggio ancora al Capannino.