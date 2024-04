In 1.300 alla Strapanaro. Festa Baruffaldi-Thompson

di Giuliano Macchitelli

A cura della polivalente San Damaso è andata in scena l’edizione numero 26 della Strapanaro, manifestazione podistica che prevede ben 5 percorsi non competitivi da 3 a 16 chilometri e la mezza maratona competitiva, seconda prova del IX Campionato Modenese di Podismo. Grazie all’impegno dell’organizzazione, e della famiglia Abbati che da ormai tre generazioni anima il settore corsa della polivalente, si sono rivisti i numeri pre-Covid con 1.300 partecipanti, di cui 150 alla prova agonistica sui 21 chilometri, ciò nonostante la concomitanza di altre gare a Modena e nel reggiano. Venendo alla mezza maratona (21,097 chilometri), con percorso in gran parte disegnato fra le casse di espansione del Panaro, segnaliamo il netto successo di Andrea Baruffaldi, ora tesserato Interforze, allenatore, atleta di buon livello e fresco papà che, pur non avvezzo alle lunghe distanze, ha corso e terminato in testa con il tempo di 1h15’16". La lotta è stata per il secondo posto, e si è risolta a favore di Massimo Sargenti (Modena Runners Club) che con 1h16’40" ha preceduto di 11 secondi William Talleri (San Vito Runners). Solo quarto Zeno Vistoli, figlio d’arte (oggi era in gara anche il padre Paolo), da cui forse ci si attendeva qualcosa di più; quinto posto per Nicholas Malagoli (pol.Campogalliano).

In campo femminile l’anglo/reggiana Bethany Jane Thompson ha staccato decisamente tutte le altre, vincendo in 1h29’30"; bisogna aspettare ben 10’ per vedere la seconda, Gloria Piccini (Atl.Futura); terza Monia Castagnetti (Runners & Friends) in 1h42’50", reduce dalla fatica della 50 chilometri. di Romagna solo tre giorni fa. Ad onor del vero non si tratta di tempi brillantissimi, pur tenuto presente che il percorso della Strapanaro non è certo dei più veloci. Qualche mugugno è stato poi registrato in quanto, a causa del mancato rinnovo della convenzione Fidal/Uisp, diversi atleti si sono ritrovati in classifica senza l’annotazione della società o hanno dovuto esibire i certificati medici (che comunque conviene avere sempre con sé). Ecco anche i nominativi dei vincitori di categoria: Andrea Baruffaldi (cat.A), Massimo Sargenti (cat.B), Tiziano Zironi (cat.C), Bethany Jane Thompson (cat.E), Filomena Perrone (cat.F2). Fra i 36 gruppi premiati la società più numerosa è risultata il Circolo Cittanova con 100 iscritti, seguita da Run & Fun con 81 e dalla Podistica Madonnina con 54. Oltre 130 i ragazzi delle scuole che hanno partecipato all’iniziativa. La prossima gara del campionato modenese di podismo è in programma il 12 maggio a Sassuolo, con la bella ed impegnativa mezza maratona Saxo Oleum organizzata dalla Guglia di Sassuolo.