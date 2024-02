In A1 il replay di coppa . Forte, ancora il Montebello

A tre giorni dalla sfida di coppa Italia, vinta 4-0, il Forte ospita ancora al Palaforte il Montebello alle 18 nel posticipo della 18ma giornata A1 in cui si giocano anche Bassano-Follonica e Trissino-Monza. Cambiano l’orario e i trofei, ma per la squadra di Alessandro Bertolucci conta solo la vittoria per mantenere il primo posto e rintuzzare i tentativi dei campioni d’Italia del Trissino di ridurre o annullare il distacco. Il Montebello di Mauro Zini ha a disposizione un buon collettivo che può contare, oltre che sugli ex Lombardi e Borgo, sul portiere argentino Carrion (portiere), sul portoghese Cardoso e su elementi affidabili come Peripolli e Loguercio. Incerta la presenza di Patricio Ipinazar (ex Cgc), assente giovedì scorso e pedina importante nello scacchiere difensivo veneto. Dopo il 5-1 dell’andata e il 4-0 di tre giorni fa in coppa obiettivo dei rossoblu è di centrare il terzo successo.

A proposito del Forte nonostante gli impegni ravvicinati il gruppo continua a rispondere al meglio. Anche nella partita di coppa Italia la squadra ha costruito moltissime occasioni da rete e se il passivo dei vicentini non è stato più netto lo si deve soprattutto alle parate di Carrion che ha a lungo tenuto in corsa la propria squadra. Questo pomeriggio, come al solito, non sono ammesse distrazioni, anche perchè il calendario continua a proporre impegni in serie. Giovedì sarà la volta della quinta e penultima giornata di Champions League con la trasferta di Barcellona, mentre domenica prossima è in programma la tutt’altro che agevole trasferta di Valdagno seguita e sembra incredibile, da un’intera settimana senza impegni ufficiali intermedi che si concluderà, sabato 17, con la sfida contro il Lodi. La stessa classica verrà riproposta il 23 marzo nella semifinale di coppa Italia in una sede che verrà decisa a inizio della prossima settimana.

G.A.