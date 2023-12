In campo alle 15. L’Italgronda affronta il Bagnolo in Piano

Ultimo impegno del 2023 per l’Italgronda Futsal Prato. La formazione allenata da Massimo Zudetich chiude l’anno in casa, affrontando il Futsal Bagnolo in Piano (Pala Keynes, fischio d’inizio alle 15). Dopo il pareggio ottenuto nel recupero disputato in settimana sul campo della capolista Futsal Pontedera, l’obbiettivo dei pratesi è quello di proseguire nella striscia positiva che si protrae da inizio stagione (è l’unica nel girone a non aver subito sconfitte finora), salutando al meglio il pubblico di casa prima della sosta natalizia. Senza dimenticare la corsa al primo posto, da cui dista solo tre lunghezze (oggi il Pontedera ospita il Balca Poggese). Questa è la classifica: Futsal Pontedera 22 punti; Italgronda Futsal Prato 19; Mattagnanese 16; Boca Livorno 15; Sangiovannese, Bagnolo e Arpi Nova Campi Bisenzio 12; Real Casalgrandese 11; Balca Poggese e Levante 10; Vigor Fucecchio 8; Sant’Agata 5.